У Месси случился конфликт с Давидсом, помощником ван Гала, после матча Нидерланды – Аргентина

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У Лионеля Месси случился конфликт с тренерами сборной Нидерландов.

Нападающий сборной Аргентины после победы в матче 1/4 финала ЧМ-2022 над Нидерландами (2:2, по пенальти – 4:3) приблизился к скамейке запасных соперника и что-то высказал тренерскому штабу на повышенных тонах.

В трансляцию попал жест 35-летнего аргентинца, обращенный к Эдгару Давидсу, помощнику главного тренера Нидерландов Луи ван Гала. Этот жест обычно трактуется как предложение меньше говорить.

После игры Месси, общаясь с журналистами, раскритиковал ван Гала: «Он пускает пыль в глаза, что играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать на самых высоких игроков». Перед матчем тренер говорил: «Нужно вернуть долг. Они выбили нас по пенальти в прошлый раз».

Фото: REUTERS/Paul Childs

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