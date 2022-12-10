Форвард «Барыса» Бракко выиграл конкурс мастерства при исполнении буллитов на Фонбет Матче Звезд КХЛ

Джереми Бракко выиграл конкурс мастерства при исполнении буллитов на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

В этом году конкурс «Эффектный буллит» был разделен на две части – хоккейное мастерство и шоу.

В первой части лучшим стал форвард (дивизион Чернышева). Победу ему присудило специальное жюри.

«Очень круто! Здорово выходить с ребятами на лед, когда они не пытаются убить друг друга. Классно, что есть возможность немного повеселиться и расслабиться, взять небольшой перерыв в сезоне. Условия первоклассные. Конкурс несложный, я привык бить буллиты.

Смотрел прошлые Матчи Звезд, пытался подсмотреть какие-то идеи. Думаю, я справился неплохо. Мне о конкурсе сказали в последний момент, но я сделал все, что смог, было весело. Стало сюрпризом, что меня выбрали на Матч Звезд, Большая честь, когда тебя выделяет лига и команда.

Очень обрадовался, когда узнал о приглашении. Атмосфера прекрасная, видно, как люди здесь любят хоккей, впереди много интересного», – сказал Бракко.