ФИФА открыла дело против Аргентины за слова Месси и Мартинеса в адрес судьи и поведение игроков в матче с Нидерландами

открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Аргентины.

Аргентинцы прошли в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, по пенальти – 4:3). Испанский арбитр показал 15 карточек в матче – это рекорд чемпионатов мира.

По информации Mundo Deportivo, дело против Ассоциации футбола Аргентины открыто в связи с заявлениями форварда («Нельзя ставить не соответствующего уровню арбитра») и вратаря Эмилиано Мартинеса (назвал Матеу Лаоса худшим с отрывом судьей ЧМ-2022: «Он добавил 10 минут. Хотел, чтобы Аргентина сыграла вничью») в адрес рефери.

Кроме того, будут рассмотрены инциденты, произошедшие во время матча. Речь идет о неспортивном поведении – хавбек умышленно выбил мяч в скамейку запасных соперника, спровоцировав стычку футболистов, а затем он же, защитник Николас Отаменди и другие игроки Аргентины издевательски праздновали проход дальше перед сборной Нидерландов после окончания серии пенальти.

Решение будет вынесено в ближайшее время, так как уже во вторник, 13 декабря, сыграет с Хорватией в полуфинале.

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