Илья Авербух запросил 53 млн рублей из Президентского фонда культурных инициатив на ледовое шоу «Анна Каренина»

Хореограф Илья Авербух запросил 53 миллиона рублей из Президентского фонда культурных инициатив на ледовое шоу «Анна Каренина».

Об этом говорится на сайте фонда.

Шоу должно пройти в Сочи и Москве в 2023 году. Общие затраты на проведение оцениваются в 132,8 млн рублей, 53 млн из них организаторы просят у правительства.

Цель проекта – «Популяризация и сохранение культурного наследия нашей страны».

«В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил: «Духовное развитие народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность, Забота о русском языке и литературе – это важнейший социальный и политический вопрос».

Россия исторически была и остается страной великой культуры. Наше наследие – это огромное достояние, не менее важное, чем природные ресурсы России. Культурное наследие формирует национальную идентичность, делает нас единым народом.

Фигура Л.Н. Толстого является фундаментальной для всей русской литературы. Одним из самых великих творений писателя является роман «Анна Каренина». Величайший роман о любви, семье, смысле жизни.

«Анна Каренина» Ильи Авербуха – это новое прочтение великого романа, воплощение романа на льду. Лучшие фигуристы мирового фигурного катания покажут себя настоящими драматическими актерами и перенесут вас во времена салонов и скачек.

Наш проект направлен и на молодое поколение нашей страны, и носит не только культурно-просветительский, но и воспитательный характер. Воспитание чувства гордости за богатое культурное наследие России, за наш язык, богатство которого несравнимо с любыми другими языками мира.

Сегодня, когда страны Запада пытаются изолировать Россию от мира, молодое поколение нашей страны наиболее сильно подвергается натиску антироссийской идеологии и наш проект является актуальным и направлен на популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – говорится в обосновании проекта.

В целевой аудитории шоу указаны «жители и туристы городов Сочи и Москвы, в том числе дети и молодежь, а также поклонники фигурного катания».

Шоу «Анна Каренина» уже проходило в прошлом году, в нем участвовали Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Татьяна Тотьмянина и другие.

Летом Авербух уже получил грант на 27,5 млн рублей от Фонда культурных инициатив на проведение ледового шоу «Ледниковый период. Чемпионы. Истории любви». Тогда же грант на 50 млн на проведение шоу «Союз чемпионов» достался Евгению Плющенко.

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