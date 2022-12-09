Кубок мира. Эстафета. Лагрейд, Андерсен, Йоханнес Бо и Кристиансен побегут за Норвегию, Гигонна, Клод, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию

10 декабря в австрийском Хохфильцене на втором этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета.

Кубок мира по биатлону

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Эстафета

Начало – 15.40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте IBU

Дата проведения 10 декабря, 15.40

Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Филип Андерсен, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен.

Германия (№2): Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Роман Реес, Бенедикт Долль.

Франция (№3): Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе.

Австрия (№4): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер.

Украина (№9): Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.

Швеция (№10): Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Пеппе Фемлинг, Себастьян Самуэльссон.