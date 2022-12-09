Кубок мира. Эстафета. Лагрейд, Андерсен, Йоханнес Бо и Кристиансен побегут за Норвегию, Гигонна, Клод, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию
10 декабря в австрийском Хохфильцене на втором этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета.
Кубок мира по биатлону
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Мужчины
Эстафета
Начало – 15.40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте IBU
- Дата проведения
- 10 декабря, 15.40
Этап 2, Хохфильцен, Австрия. Эстафета
Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Филип Андерсен, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен.
Германия (№2): Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Роман Реес, Бенедикт Долль.
Франция (№3): Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе.
Австрия (№4): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер.
Украина (№9): Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.
Швеция (№10): Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Пеппе Фемлинг, Себастьян Самуэльссон.
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