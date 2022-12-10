У Марокко 1 пропущенный гол за 5 матчей на ЧМ-2022 – меньше всех среди участников плей-офф

пропустила лишь в одном из пяти матчей на .

Команда Валида Реграги дошла до полуфинала, сохранив ворота сухими в играх с Хорватией (0:0), Бельгией (2:0), Испанией (0:0, 3:0 по пенальти) и Португалией (1:0).

Единственный пропущенный мяч пришелся на игру с Канадой (2:1) – автогол на счету защитника Найефа Агерда.

В полуфинале Марокко встретится с Англией или Францией.

Еще одна сборная, которой сумели забить лишь раз, Тунис, покинула турнир по итогам группового этапа.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ