Вице-президента Европарламента гречанку Кайли задержали в Брюсселе. Это может быть связано с коррупцией и катарским лобби, в том числе с ЧМ-2022, 600 тысяч евро изъято при обысках

Вице-президента Европарламента задержали по делу о коррупции в связи с ЧМ-2022.

Гречанка Ева Кайли была арестована в Брюсселе в рамках расследования коррупции европейских чиновников, связанных с Катаром, в том числе и в связи с чемпионатом мира.

44-летнюю женщину уже исключили из партии – Всегреческого социалистического движения, сообщает Corriere della Sera.

Это произошло после того, как федеральный прокурор Бельгии подтвердил RTBF, что один из 14 вице-президентов Европарламента был доставлен на допрос в рамках расследования.

Бельгийская полиция в течение двух лет «подозревала страну из региона Персидского залива во влиянии на экономические и политические решения Европейского парламента». Катар якобы переводил «значительные суммы денег» или дарил «значимые подарки» важным представителям Европарламента, сообщает CNN со ссылкой на RTBF.

Обыски, проведенные в рамках расследования, привели к изъятию около 600 000 евро наличными. Данные компьютеров и телефонов также были изъяты в ходе шестнадцати обысков в разных районах Бельгии.

Власти Катара за год потратили на подарки британским депутатам 250+ тысяч фунтов. Некоторые из членов парламента потом благосклонно высказывались о ЧМ-2022 на дебатах

Блаттер рассказал, что Саркози просил Платини обеспечить Катару ЧМ-2022: «Катарцы купили у французов истребители за 14,6 млрд долларов»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ