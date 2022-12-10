Фонбет Матч Звезд КХЛ. 1/2 финала. Дивизион Боброва сыграет с дивизионом Тарасова, дивизион Харламова против дивизиона Чернышева

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Сегодня пройдут полуфиналы Фонбет Матча Звезд КХЛ.

Команда дивизиона Боброва сыграет с дивизионом Тарасова, представители дивизиона Харламова сыграют с дивизионом Чернышева. 

Игры в формате «3 на 3» начнутся после завершения Мастер-шоу, которое стартует в 12:25 по московскому времени. 

Финальный матч состоится завтра. 

Фонбет Матч Звезд КХЛ

Полуфиналы

Дивизион Боброва – Дивизион Тарасова

Дивизион Харламова – Дивизион Чернышева

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