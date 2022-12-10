Американский журналист Уол умер во время матча Нидерланды – Аргентина. Ему стало плохо в пресс-центре стадиона в Лусаиле

Американский журналист умер во время матча в Катаре.

Грант Уол, работавший на канале CBS Sports и написавший книгу о Дэвиде Бекхэме, также известный по работе в Sports Illustrated и Fox Sports, скончался во время четвертьфинала – (2:2, по пенальти – 3:4).

Последний твит Уола, работавшего на игре, был о розыгрыше штрафного сборной Нидерландов на 11-й добавленной ко второму тайму минуте, который привел ко второму голу форварда .

Затем, когда игра перешла в дополнительное время, у Гранта в пресс-центре на стадионе «Лусаил», вероятно, случилась острая реакция на стресс, сообщил его агент Тим Скэнлан.

Прибывшие медики не смогли реанимировать 48-летнего мужчину. Журналиста отправили в ближайший госпиталь, но спасти его не удалось.

Отметим, что в четверг Уол в подкасте Spotify рассказывал, что заболел бронхитом на чемпионате мира и несколько раз обращался к местным врачам. Его агент сообщил, что у журналиста был «агрессивный» график на турнире.

выразила соболезнования в связи со смертью Гранта Уола.

Напомним, что Уола из-за радужной символики задержали на стадионе в Катаре перед матчем США – Уэльс (1:1) – у него отобрали телефон и требовали снять футболку, потом перед ним извинились и пустили на игру.