Американский журналист Уол умер во время матча Нидерланды – Аргентина. Ему стало плохо в пресс-центре стадиона в Лусаиле
Американский журналист умер во время матча ЧМ-2022 в Катаре.
Грант Уол, работавший на канале CBS Sports и написавший книгу о Дэвиде Бекхэме, также известный по работе в Sports Illustrated и Fox Sports, скончался во время четвертьфинала Нидерланды – Аргентина (2:2, по пенальти – 3:4).
Последний твит Уола, работавшего на игре, был о розыгрыше штрафного сборной Нидерландов на 11-й добавленной ко второму тайму минуте, который привел ко второму голу форварда Ваута Вегорста.
Затем, когда игра перешла в дополнительное время, у Гранта в пресс-центре на стадионе «Лусаил», вероятно, случилась острая реакция на стресс, сообщил его агент Тим Скэнлан.
Прибывшие медики не смогли реанимировать 48-летнего мужчину. Журналиста отправили в ближайший госпиталь, но спасти его не удалось.
Отметим, что в четверг Уол в подкасте Spotify рассказывал, что заболел бронхитом на чемпионате мира и несколько раз обращался к местным врачам. Его агент сообщил, что у журналиста был «агрессивный» график на турнире.
Федерация футбола США выразила соболезнования в связи со смертью Гранта Уола.
Напомним, что Уола из-за радужной символики задержали на стадионе в Катаре перед матчем США – Уэльс (1:1) – у него отобрали телефон и требовали снять футболку, потом перед ним извинились и пустили на игру.
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