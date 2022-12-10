Сантуша уволят, скорее всего. Тренер Португалии завтра летит обсуждать будущее с федерацией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о своем будущем.

Пиренейская команда покинула , уступив в четвертьфинале (0:1).

«Завтра я лечу в Лиссабон, и мы с президентом [ футбола Португалии] поговорим о моем будущем, как и всегда», – сказал 68-летний специалист.

По данным инсайдера , ожидается, что тренер будет уволен.

Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года и за это время выиграл с ней чемпионат Европы и Лигу наций.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ