«Месси оскорблял судью, тренера и одного из игроков соперника. Сделай такое Роналду – медиа уделили бы куда больше внимания». Пирс Морган о Лео

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу судьи Эдгар Давидс ЧМ-2022 Антонио Матеу Лаос Ваут Вегорст Пирс Морган Футбол

Пирс Морган раскритиковал Лионеля Месси.

Телеведущий, взявший скандальное интервью у Криштиану Роналду минувшей осенью, высказался о форварде сборной Аргентины после матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов (2:2, по пенальти – 4:3).

«Итак, вчера Месси оскорбил судью [Антонио Матеу Лаоса], оскорбил тренера Нидерландов [Луи ван Гала и/или Эдгара Давидса] и одного из соперников [Ваута Вегорста].

Мне кажется, сделай такое Роналду – медиа уделили бы куда больше внимания», – написал Морган.

Месси в ярости: наехал на Ван Гала за слова перед матчем, поругался с Давидсом и послал Вегорста

Знали, что дерзкое празднование Месси напротив Ван Гала – это отсылка к Рикельме?

Потрясающий турнир Месси. И дело не только в игре

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные