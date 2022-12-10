«Месси оскорблял судью, тренера и одного из игроков соперника. Сделай такое Роналду – медиа уделили бы куда больше внимания». Пирс Морган о Лео

Пирс Морган раскритиковал .

Телеведущий, взявший скандальное интервью у минувшей осенью, высказался о форварде сборной после матча 1/4 финала против Нидерландов (2:2, по пенальти – 4:3).

«Итак, вчера Месси оскорбил судью [Антонио Матеу Лаоса], оскорбил тренера Нидерландов [Луи ван Гала и/или ] и одного из соперников [Ваута Вегорста].

Мне кажется, сделай такое Роналду – медиа уделили бы куда больше внимания», – написал Морган.

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