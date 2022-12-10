«Месси оскорблял судью, тренера и одного из игроков соперника. Сделай такое Роналду – медиа уделили бы куда больше внимания». Пирс Морган о Лео
Пирс Морган раскритиковал Лионеля Месси.
Телеведущий, взявший скандальное интервью у Криштиану Роналду минувшей осенью, высказался о форварде сборной Аргентины после матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов (2:2, по пенальти – 4:3).
«Итак, вчера Месси оскорбил судью [Антонио Матеу Лаоса], оскорбил тренера Нидерландов [Луи ван Гала и/или Эдгара Давидса] и одного из соперников [Ваута Вегорста].
Мне кажется, сделай такое Роналду – медиа уделили бы куда больше внимания», – написал Морган.
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