Англия не выигрывает топ-турниры 56 лет. Единственная победа в истории – на ЧМ-1966

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Сборная Англии продлила серию без побед на футбольных топ-турнирах.

Команда Гарета Саутгейта уступила Франции (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2022.

В последний раз англичане выигрывали чемпионат мира в 1966 году. Это их единственная победа на крупном соревновании.

Также Англия один раз участвовала в финале Евро – в 2021 году. Тогда она уступила Италии по пенальти.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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