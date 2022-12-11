Англия не выигрывает топ-турниры 56 лет. Единственная победа в истории – на ЧМ-1966
Сборная Англии продлила серию без побед на футбольных топ-турнирах.
Команда Гарета Саутгейта уступила Франции (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2022.
В последний раз англичане выигрывали чемпионат мира в 1966 году. Это их единственная победа на крупном соревновании.
Также Англия один раз участвовала в финале Евро – в 2021 году. Тогда она уступила Италии по пенальти.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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