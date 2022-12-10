НБА. «Бруклин» в гостях у «Индианы», «Голден Стэйт» примет «Бостон» и другие матчи

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Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 8 матчей.

Набравший ход «Бруклин» сыграет в гостях против «Индианы» за четвертое место на Востоке. Действующий чемпион «Голден Стэйт» примет на своей арене «Бостон», лидирующий в нынешнем чемпионате.

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Сан-Антонио
Дата проведения
11 декабря, 01.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Вашингтон – Клипперс
Дата проведения
11 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Индиана – Бруклин
Дата проведения
11 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Кливленд – Оклахома-Сити
Дата проведения
11 декабря, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Чикаго – Даллас
Дата проведения
11 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Бостон
Дата проведения
11 декабря, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча

Денвер – Юта
Дата проведения
11 декабря, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Портленд – Миннесота
Дата проведения
11 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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