Эмилиано Мартинес оскорбил футболиста сборной Нидерландов после победы Аргентины.

Аргентинцы вышли в полуфинал , победив (2:2, по пенальти – 4:3). Эмилиано Мартинес отразил два удара в послематчевой серии.

В трансляцию TyC Sports попал скандальный эпизод. После победы голкипер , уже снявший игровой свитер и оголивший торс, шел и что-то эмоционально выговаривал футболисту сборной Нидерландов, который находился вне кадра.

«Заткнись, гребаный мудак. Я ###### (поимел) вас дважды», – сказал Мартинес.

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