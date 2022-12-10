«Я ###### вас дважды, заткнись, гребаный мудак». Эмилиано Мартинес – игроку Нидерландов после победы Аргентины

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Эмилиано Мартинес оскорбил футболиста сборной Нидерландов после победы Аргентины.

Аргентинцы вышли в полуфинал ЧМ-2022, победив Нидерланды (2:2, по пенальти – 4:3). Эмилиано Мартинес отразил два удара в послематчевой серии.

В трансляцию TyC Sports попал скандальный эпизод. После победы голкипер «Астон Виллы», уже снявший игровой свитер и оголивший торс, шел и что-то эмоционально выговаривал футболисту сборной Нидерландов, который находился вне кадра.

«Заткнись, гребаный мудак. Я ###### (поимел) вас дважды», – сказал Мартинес.

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