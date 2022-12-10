Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона
Мануэль Нойер сломал ногу в отпуске и выбыл до конца сезона.
36-летний голкипер «Баварии» после невыхода сборной Германии из группы на ЧМ-2022 отправился в отпуск.
Нойер получил перелом ноги, катаясь на лыжах. Вратаря уже прооперировали. Теперь он не сыграет до конца сезона.
«Эй, народ. Ну что сказать, конец года мог бы быть и получше… Пытаясь проветриться во время лыжного тура, я сломал ногу.
Вчерашняя операция прошла очень хорошо. Большое спасибо врачам. Однако мне больно осознавать, что текущий сезон для меня закончен. Берегите себя», – написал немец.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «ПСЖ».
Фото: instagram.com/manuelneuer
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