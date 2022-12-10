Пирс Морган: «Заслуженная победа Марокко. Как долго Португалия будет оставлять величайшего игрока в истории на лавке?»

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Пирс Морган прокомментировал победу Марокко над Португалией в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Вау. Марокко побеждает. Душераздирающий момент для Португалии. Но что за момент для Африки и арабского мира! И так заслуженно – сегодня они были великолепны.

Интересно, как долго Португалия будет оставлять величайшего футболиста в истории на скамейке запасных?» – написал журналист и телеведущий в твиттере с намеком на Криштиану Роналду.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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