Пирс Морган прокомментировал победу Марокко над Португалией в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Вау. Марокко побеждает. Душераздирающий момент для Португалии. Но что за момент для Африки и арабского мира! И так заслуженно – сегодня они были великолепны.

Интересно, как долго Португалия будет оставлять величайшего футболиста в истории на скамейке запасных?» – написал журналист и телеведущий в твиттере с намеком на Криштиану Роналду.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ