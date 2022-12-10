МОК поддержал идею допуска российских спортсменов на отборочные соревнования к Парижу-2024, которые проведет Олимпийский совет Азии

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал идею допуска российских спортсменов на отборочные соревнования к Олимпиаде-2024, которые проведет Олимпийский совет Азии (ОСА).

С таким предложением на саммите МОК выступил исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх.

Идея Сингха была поддержана единогласно – в том числе президентом МОК Томасом Бахом, Европейским олимпийским комитетом (ЕОК) и Международными спортивными федерациями.

Глава Ассоциаций национальных олимпийских комитетов (АНОК) Робин Митчелл отметил, что это предложение – огромный шаг к объединению всех олимпийских комитетов в мире.

Таким образом, российские спортсмены смогут выступать на турнирах под эгидой ОСА, в частности тех, на которых можно отобраться в . Однако они будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна.