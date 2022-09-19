«Дзагоев пьет около 5 литров воды ежедневно, не ложится позже 23, выстроил целую систему. Я слушала, открыв рот». PR-менеджер о режиме Алана

PR-менеджер хавбека рассказала о режиме питания футболиста.

«Алан серьезно следит за своим режимом, особенно после серии травм. На время пандемии даже брал в аренду тренажер размером с полкомнаты, чтобы заниматься дома пилатесом.

Осенью прошлого года в одном из проектов он детально рассказывал о своем питании. Я слушала, открыв рот. Алан говорил не какие-то общие вещи – понятно, что все спортсмены питаются плюс-минус одинаково полезно. Он перечислял конкретные продукты из своего рациона, говорил о калориях. Очень четко аргументировал, почему ест то и не ест другое.

Алан не просто глубоко погрузился в тему нутрициологии, а стал разбираться во всем, что касается восстановления после травм. Выстроил себе целую систему. Мне казалось, что я общаюсь с экспертом в области здорового образа жизни.

Ежедневно он пьет около пяти литров воды: считает по пластиковым бутылкам, которые стоят дома. Не ложится спать позже одиннадцати вечера, ради этого выстроил режим. В Москве он был таким: завтрак, тренировка, обед, после которого ехал на пилатес. Дальше дорога домой, какие-то дела и сон», – сказала Дарья Арсланова.