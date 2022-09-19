Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, стали членами Федерации фигурного катания США.

Об этом сообщает The Skating Lesson. Утверждается, что спортсмены представляют два разных клуба: Дэвис – ION, Смолкин – SCNY.

Ранее появилась информация о том, что 22-25 сентября дуэт планирует выступить на турнире Challenge Cup в американском Ардморе. Турнир является квалификационным для чемпионата США.

Дэвис и Смолкин представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место.

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?