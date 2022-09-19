Российская фигуристка , выступающая в танцах на льду в паре с , сообщила, что дуэт не выступит на контрольных прокатах сборной России.

Контрольные прокаты пройдут в Москве 24-25 сентября.

«В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной», – написала Дэвис.

Пара тренируется в США. Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе.

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?