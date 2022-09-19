Дэвис и Смолкин не выступят на контрольных прокатах сборной России: «Не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны»

Теги сборная России танцы на льду контрольные прокаты Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, сообщила, что дуэт не выступит на контрольных прокатах сборной России.

Контрольные прокаты пройдут в Москве 24-25 сентября. 

«В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной», – написала Дэвис. 

Пара тренируется в США. Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе.

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