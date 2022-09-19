Организаторы Challenge Cup о Дэвис и Смолкине: «Участники могут быть представителями другой страны, но должны быть членами Ассоциации фигурного катания США»

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Организаторы турнира Challenge Cup в США заявили, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин не обязаны менять гражданство ради участия в турнире. 

Ранее стало известно, что 22-25 сентября дуэт планирует выступить на Challenge Cup в американском Ардморе. Турнир является квалификационным для чемпионата США.

По информации The Skating Lesson, спортсмены стали членами Ассоциации фигурного катания США и представляют два разных клуба: Дэвис – ION, Смолкин – SCNY.

«Участники соревнований могут быть представителями другой страны, но при этом также должны являться членами Ассоциации фигурного катания США», – сказали организаторы турнира.

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?

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