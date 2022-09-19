РФС требует от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины (The Guardian)

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РФС потребовал от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины.

Российский футбольный союз обвиняет Александра Петракова в дискриминации россиян и отказе сохранять нейтральную политическую позицию, утверждает The Guardian.

Письмо в орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине написал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев. В качестве доказательств он привел цитаты Петракова в итальянском Corriere dello Sport и российском «Спорт-Экспрессе».

Петраков обвиняется в нарушении кодекса поведения УЕФА за его призывы отстранять россиян от международных соревнований, а также за его высказывания о желании вступить в вооруженные силы.

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