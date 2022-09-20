Генпродюсер «Матч ТВ» о рейтингах: «Мы потеряли 25-30%. Аудитория сейчас смотрит общественно-политические каналы – «Россию 24», «Первый»

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» заявил о снижении рейтингов телеканала.

«Рейтинги у нас снизились – скрывать нечего. Падение было постепенным.

Мы потеряли процентов 25-30, потому что аудитория сейчас больше смотрит общественно-политические каналы – «Россию 24», «Первый».

Еще одна проблема в том, что аудитории зачастую интересны соревнования «наши против не наших». Сейчас этого стало меньше, поэтому к российскому спорту внимание не такое большое.

Но со стартом сезона мы заметили, что аудитория вновь пошла в рост.

Что нам еще остается делать? Вкладываться в российский спорт, в его маркетинг и продвижение», – заявил Александр Тащин.

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