Генпродюсер «Матч ТВ» о рейтингах: «Мы потеряли 25-30%. Аудитория сейчас смотрит общественно-политические каналы – «Россию 24», «Первый»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» заявил о снижении рейтингов телеканала.
«Рейтинги у нас снизились – скрывать нечего. Падение было постепенным.
Мы потеряли процентов 25-30, потому что аудитория сейчас больше смотрит общественно-политические каналы – «Россию 24», «Первый».
Еще одна проблема в том, что аудитории зачастую интересны соревнования «наши против не наших». Сейчас этого стало меньше, поэтому к российскому спорту внимание не такое большое.
Но со стартом сезона мы заметили, что аудитория вновь пошла в рост.
Что нам еще остается делать? Вкладываться в российский спорт, в его маркетинг и продвижение», – заявил Александр Тащин.