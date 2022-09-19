Федерация футбола Франции пересмотрит соглашение об имиджевых правах игроков сборной. Мбаппе был недоволен его условиями

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Сборная Франции пересмотрит соглашение, касающееся имиджевых прав футболистов.

Сегодня стало известно, что нападающий Килиан Мбаппе отказался участвовать в фотосессии команды из-за разногласий с Федерацией футбола Франции (FFF) по этому вопросу. 

Информация о претензиях Мбаппе к FFF появилась еще в марте этого года. С тех пор стороны не смогли прийти к договоренности по вопросу имиджевых прав.

«После окончательного обмена мнениями между руководителями Федерации футбола Франции, ее президентом, главным тренером и менеджером по маркетингу, FFF обязуется как можно скорее пересмотреть соглашение, касающееся имиджевых прав игроков. 

FFF с нетерпением ожидает начала работы над созданием нового соглашения, которое позволит ему обеспечить свои интересы, принимая во внимание законные опасения и убеждения, единодушно выраженные игроками», – говорится в сообщении организации.

Мбаппе отказался участвовать в фотосессии сборной Франции из-за разногласий с Федерацией по имиджевым правам

 

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