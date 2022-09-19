Федерация футбола Франции пересмотрит соглашение об имиджевых правах игроков сборной. Мбаппе был недоволен его условиями

Сборная Франции пересмотрит соглашение, касающееся имиджевых прав футболистов.
Сегодня стало известно, что нападающий Килиан Мбаппе отказался участвовать в фотосессии команды из-за разногласий с Федерацией футбола Франции (FFF) по этому вопросу.
Информация о претензиях Мбаппе к FFF появилась еще в марте этого года. С тех пор стороны не смогли прийти к договоренности по вопросу имиджевых прав.
«После окончательного обмена мнениями между руководителями Федерации футбола Франции, ее президентом, главным тренером и менеджером по маркетингу, FFF обязуется как можно скорее пересмотреть соглашение, касающееся имиджевых прав игроков.
FFF с нетерпением ожидает начала работы над созданием нового соглашения, которое позволит ему обеспечить свои интересы, принимая во внимание законные опасения и убеждения, единодушно выраженные игроками», – говорится в сообщении организации.
Мбаппе отказался участвовать в фотосессии сборной Франции из-за разногласий с Федерацией по имиджевым правам