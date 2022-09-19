У Килиана Мбаппе конфликт с Федерацией футбола Франции (FFF).

Нападающий отказался участвовать в фотосессии французской сборной во вторник.

Конфликт 23-летнего форварда с Федерацией связан с разногласиями в вопросе использования имиджевых прав футболистов национальной команды.

Информация о претензиях Мбаппе к FFF появилась еще в марте этого года. С тех пор стороны не смогли прийти к договоренности по данному вопросу.

Мбаппе не согласен с тем, что его имя используют для рекламы спонсоров, с которыми у него нет контрактов. Ему не нравятся некоторые бренды, с которыми сотрудничает сборная – например, в число спонсоров команды входит компания Coca-Cola, и Килиана не устраивает, что он участвует в рекламе бренда, который далек от здорового образа жизни.

Ожидается, что в завтрашней фотосессии будут участвовать в числе прочих брендов и Coca-Cola, а также Uber Eats, KFC и другие.