Защитник будет играть за сборную Грузии.

По информации , 20-летний игрок выбирал между российской и грузинской сборными.

Несмотря на выбор в пользу Грузии, футболист не намерен менять клуб и останется в «Динамо».

В январе этого года Сазонов говорил, что с ним связывались представители молодежных сборных России и Грузии, но на тот момент он еще не определился с выбором.

«Конечно, хотелось бы заиграть за сборную России, потому что я воспитанник именно российской школы футбола», – говорил тогда игрок.

Сазонов родился в Санкт-Петербурге. Его мать – грузинка.

На прошлой неделе он был включен в состав молодежной сборной России на товарищеские матчи с Беларусью и Казахстаном.