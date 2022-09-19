Карлсен сдался после двух ходов в партии с Ниманном на онлайн-турнире. Ранее Магнус заподозрил американца в мошенничестве

Норвежский шахматист Магнус Карлсен сдался после двух ходов в партии с американцем Хансом Ниманном на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup (Champions Chess Tour).
Встреча Карлсена и Ниманна проходила в рамках 7-го тура предварительного этапа турнира. До этого тура Карлсен шел в топ-3 общего зачета.
Ниманн играл белыми – он сходил пешкой, Карлсен ответил ходом конем. Ниманн сходил другой пешкой и Карлсен сдался, уступив в партии.
В начале сентября Магнус и Ханс встречались на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе – тогда норвежец проиграл, а потом снялся с турнира из-за того, что заподозрил американца в жульничестве.
Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?
«Если они хотят, чтобы я играл голым – я сделаю это». Новые детали с жульничеством в шахматах