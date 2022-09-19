Карлсен сдался после двух ходов в партии с Ниманном на онлайн-турнире. Ранее Магнус заподозрил американца в мошенничестве

Норвежский шахматист сдался после двух ходов в партии с американцем на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup ( ).

Встреча Карлсена и Ниманна проходила в рамках 7-го тура предварительного этапа турнира. До этого тура Карлсен шел в топ-3 общего зачета.

Ниманн играл белыми – он сходил пешкой, Карлсен ответил ходом конем. Ниманн сходил другой пешкой и Карлсен сдался, уступив в партии.

В начале сентября Магнус и Ханс встречались на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе – тогда норвежец проиграл, а потом снялся с турнира из-за того, что заподозрил американца в жульничестве.

Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?

«Если они хотят, чтобы я играл голым – я сделаю это». Новые детали с жульничеством в шахматах