«Краснодар» против судей, отстранение русского биатлона в силе, «Спартак» нашел спортдира в Англии, Холанд и Артета – лучшие в АПЛ в августе, Франция и Испания в финале Евробаскета и другие новости

1. «Краснодар» продолжает борьбу с судьями: клуб указал на разную трактовку эпизодов с перебиванием пенальти в игре с ЦСКА.

2. Конгресс Международного союза биатлонистов продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

3. «Спартак» согласовал назначение англичанина Пола Эшуорта спортивным директором. Он работал в «Ростове» 17 лет назад.

4. КХЛ. «Динамо» проиграло СКА, «Ак Барс» выиграл у минского «Динамо», «Барыс» уступил «Авангарду», который выиграл первый матч в сезоне после 6 поражений. У СКА Ротенберга – 7 побед подряд на старте сезона.

5. Товарищеский матч футбольных сборных России и Кыргызстана, возможно, опять под угрозой: появилась информация, что парламент Киргизии в пятницу вечером на экстренном собрании мог обсудить введение военного положения в стране. Игра должна состояться в Бишкеке 24 сентября.

6. Микель Артета – лучший тренер августа в АПЛ. Его «Арсенал» выиграл все пять матчей месяца. Лучшим игроком месяца, конечно, стал Эрлинг Холанд, забивший 9 мячей в 5 матчах.

7. Евробаскет-2022. 1/2 финала. 29 очков Брауна помогли Испании обыграть Германию, Франция разгромила Польшу с разницей «+41».

8. Стал известен состав сборной Испании на ближайшие матчи Лиги наций. 6 игроков «Барсы», Мората и Асенсио – в команде, а Фати и Де Хеа – нет. Месси, Дибала, Ди Мария, Лисандро, Альварес вызваны в сборную Аргентины на матчи с Гондурасом и Ямайкой.

9. «Ман Сити» получил 153 млн фунтов призовых за прошлый сезон АПЛ. «Норвичу» с 20-го места досталось 100,5 млн.

10. Федерацию хоккея Словакии могут лишить госфинансирования из-за решения вызывать в сборную игроков из КХЛ.

11. Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что из-за убийства Дарьи Дугиной сорвался трансфер Альваро Гонсалеса в московский клуб.

12. Владимир Путин предложил создать спортивные ассоциации при при Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

13. Вингера «Реала» Винисиуса сравнили с обезьяной в эфире El Chiringuito за празднование голов танцами. Футболиста поддержали его соотечественники – Неймар и Пеле.

14. Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер подпишет с «Лейкерс» годовой контракт на 2,64 млн долларов.

15. Фанаты «Селтика» показали баннер «## ### корону» на матче с «Шахтером». УЕФА открыл дело по этому поводу.

16. Глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес проводил вечеринки с 8-10 девушками на деньги организации. Его дядя сообщил об этом в антикоррупционное ведомство.

17. Дэвид Бекхэм простоял более 13 часов в очереди, чтобы проститься с Елизаветой II. Он перекусывал чипсами, конфетами и сэндвичами.

18. Криштиану Роналду отказал девушке в фото и отмахнулся от нее в перерыве матча «Ман Юнайтед» с «Шерифом».

Цитаты дня.

Экс-защитник «Зенита» Ходжаниязов: «В Дании оставил кошелек в поезде – деньги положили на мой счет, кошелек отправили почтой. В Москве оставил очки в вагоне, вернулся – их уже нет»

Томас Бах об отстранении россиян: «Мы были вынуждены принять эти защитные меры с очень тяжелым сердцем, потому что столкнулись с неразрешимой проблемой»

Дани Алвес о лучшем игроке в истории: «Назову Месси, если спросите. Но Пеле вне этого спора»

Тренер молодежки Грузии Сванадзе: «Гагнидзе и любые футболисты сборной не должны играть в России, исходя из сегодняшней реальности»

Константин Генич: «Прокомментирую матч в одних трусах-семейках, если «Локо» выиграет Кубок в этом сезоне»

«Если Винисиус забьет и станцует, у него однозначно будут проблемы». Капитан «Атлетико» Коке перед «Реалом»

«Семак, как Путин, может еще хоть 20 лет править «Зенитом». Он поднял клуб с колен». Петржела о тренере