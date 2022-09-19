Игроки и персонал «МЮ» отравились после матча с «Шерифом» в Лиге Европы, 12 человек чувствовали себя плохо (The Sun)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА высшая лига Молдова Шериф Здоровье Питание Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» вернулись из Молдовы с пищевым отравлением. 

15 сентября английская команда обыграла «Шериф» во втором туре группового этапа Лиги Европы (2:0). Сразу после матча члены «Юнайтед» вылетели обратно в Англию на частном самолете. 

На следующий день 12 игроков и сотрудников персонала манкунианцев почувствовали недомогание, сообщает The Sun.

Несколько футболистов пропустили пятничную тренировку, некоторые из них приступили к занятиям в субботу, в то время как остальные не смогли тренироваться и в субботу. 

Клуб пытается выяснить, что стало причиной отравления – еда в Кишиневе или то, что игроки ели на борту самолета.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные