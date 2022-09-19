Игроки и персонал «МЮ» отравились после матча с «Шерифом» в Лиге Европы, 12 человек чувствовали себя плохо (The Sun)

Игроки вернулись из Молдовы с пищевым отравлением.

15 сентября английская команда обыграла во втором туре группового этапа (2:0). Сразу после матча члены «Юнайтед» вылетели обратно в Англию на частном самолете.

На следующий день 12 игроков и сотрудников персонала манкунианцев почувствовали недомогание, сообщает The Sun.

Несколько футболистов пропустили пятничную тренировку, некоторые из них приступили к занятиям в субботу, в то время как остальные не смогли тренироваться и в субботу.

Клуб пытается выяснить, что стало причиной отравления – еда в Кишиневе или то, что игроки ели на борту самолета.