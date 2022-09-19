Олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Александр Бутько обвиняется в употреблении допинга в 2014 году

Двух российских волейболистов обвиняют в употреблении допинга.

Всемирное антидопинговое агентство ( ) обвинило олимпийского чемпиона Лондона-2012 Александра Бутько и экс-волейболиста сборной России Павла Мороза в употреблении допинга в 2014 году.

«Была вскрыта допинг-проба Павла Мороза, сданная им в 2014 году. Там обнаружено запрещенное вещество», – цитирует представителя WADA.

Также запрещенное вещество было обнаружено в пробе Бутько.

«В 2022 году вскрыли пробу, которая была сдана в 2014 году. Информация об этом была предоставлена в сразу, этого никто не скрывал. Удивительно, что это вскрылось только теперь», – заявил представитель WADA.

В 2014 году Бутько и Мороз вместе выступали за новосибирский «Локомотив».

Мороз в октябре 2018 года получал дисквалификацию на 18 месяцев в связи с тем, что допинг-проба, которую он сдал после одного из матчей чемпионата России, дала положительный результат. В пробе были обнаружены следы кокаина.