Линекер о похоронах Елизаветы II: «Покойтесь с миром, Ваше Величество»

высказался о похоронах Елизаветы II.

Церемония прощания прошла сегодня. Гроб с телом бывшей королевы Великобритании опустили в королевскую усыпальницу в часовне Виндзорского замка.

«Покойтесь с миром, Ваше Величество», – написал бывший нападающий .

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила Великобританией 70 лет. Королем стал старший сын Елизаветы, Чарльз, он взял имя Карл III.

Фото: globallookpress.com/Stephen Lock/Keystone Press Agency

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