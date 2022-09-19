КХЛ. «Салават» в гостях у «Амура», «Металлург» сыграет с «Адмиралом», «Авангард» против «Трактора»

«Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Амуром» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» встретится на выезде с «Адмиралом», «Авангард» – с «Трактором», московское «Динамо» примет «Локомотив».
- Дата проведения
- 19 сентября, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 19 сентября, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 19 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 19 сентября, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 19 сентября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.