КХЛ. «Салават» в гостях у «Амура», «Металлург» сыграет с «Адмиралом», «Авангард» против «Трактора»

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«Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Амуром» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» встретится на выезде с «Адмиралом», «Авангард» – с «Трактором», московское «Динамо» примет «Локомотив».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Салават Юлаев
Дата проведения
19 сентября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Адмирал – Металлург Мг
Дата проведения
19 сентября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Трактор – Авангард
Дата проведения
19 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Локомотив
Дата проведения
19 сентября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Витязь
Дата проведения
19 сентября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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