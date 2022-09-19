КХЛ. «Салават» в гостях у «Амура», «Металлург» сыграет с «Адмиралом», «Авангард» против «Трактора»

сыграет в гостях с «Амуром» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» встретится на выезде с «Адмиралом», – с , московское примет .

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ