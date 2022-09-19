Положительные допинг-пробы Бутько и Мороза были уничтожены Московской антидопинговой лабораторией в 2014 году («Матч ТВ»)

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Положительные допинг‑пробы волейболистов Александра Бутько и Павла Мороза были физически уничтожены Московской антидопинговой лабораторией в 2014 году, сообщает «Матч ТВ».

Открытие дел против спортсменов связано с продолжающимся анализом базы данных московской лаборатории – LIMS. 

В базе LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 годы.

В январе 2019 года эксперты WADA пришли к выводу, что с данными базы проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Александр Бутько обвиняется в употреблении допинга в 2014 году

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