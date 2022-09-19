Карелин о допинг-деле Валиевой: «Давайте будем единообразны в суждениях: или она ребенок, или все-таки член сборной. Принять определение «ребенок» – это бесчестно»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

– К вопросу о допинге. Самой громкой историей Олимпиады в Пекине стала ситуация с одной из самых юных членов сборной, почти ребенком Камилой Валиевой. Вы следили за этой историей?

– Как болельщик. Я смотрел, переживал. Единственное, я не могу принять определение «ребенок», это бесчестно. Выполнять сверхнагрузки – это атлет, участник сильнейшей сборной. А как только возникает недобросовестный подход у судейства или неспортивное вмешательство – это ребенок.

Давайте будем единообразны в суждениях. Она очень яркий спортсмен, неимоверно талантливый человек. Ее талант раскрыт в юном возрасте, но она спортсмен. Она готовилась к Играм со своими тренерами, с федерацией, за ней грохочущая репутация десятков олимпийских медалей.

До появления плеяды Этери Георгиевны Тутберидзе у нас не было таких лавинообразных женских побед. То, что поступили бесчеловечно и далеко не спортивно, – это даже слепому понятно. Но или она ребенок, или она все-таки член сборной команды, представляющий Российскую Федерацию, человек, который выдерживает запредельные нагрузки.

И делает это настолько элегантно, что просто засмотришься. Она волшебная, реально. Конечно, сложно все это пережить. Но я вас уверяю, это в любом возрасте трагедия, – сказал Карелин.

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет

Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу