Стал известен размер призовых для фигуристов на предстоящих турнирах России в сезоне-2022/23.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на Федерацию фигурного катания России (ФФКР), победители этапов Гран-при страны получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры – 300 тысяч, бронзовые – 200 тысяч. В категории юниорских соревнований суммы составят 200, 100 и 50 тысяч соответственно.

За победу в финале Гран-при предусмотрена выплата в 1 млн рублей, за второе место – 750 тысяч, за третье – 500 тысяч. У юниоров – 300, 200 и 100 тысяч.

Золотые призеры чемпионата России получат по 2,5 млн рублей, серебряные – по 1,5 млн, бронзовые – 1 млн. В юниорской категории: 500, 300 и 200 тысяч.

Также сообщается, что общий призовой фонд чемпионата России по прыжкам составит 10 млн рублей, командного турнира на Кубке Первого канала – 20 млн рублей, открытого турнира по шоу-программам – 10 млн рублей.

Также в течение сезона каждому фигуристу будут начисляться рейтинговые очки в соответствии с местом, занятом на турнире и его престижностью. Спортсмены, занявшие топ-3 в рейтинговой гонке в каждом виде соревнований, получат дополнительные призовые: 5 млн рублей за первое место, 2,5 млн рублей – за второе, 1 млн рублей – за третье.