Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады.

Летние игры пройдут в 2024 году в Париже, зимние – в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Я не вижу выхода из ситуации. В этом смысле я не пессимист, а реалист. Удивляют люди, которые ждут, что что-то произойдет. Якобы не может такого быть, что нас отстранят надолго. Но я уверен, что никто нас никуда не вернет в ближайшее время.

Кто-то отдельно что-то говорит, но наверху ничего не происходит. В этом смысле я считаю, что это надолго, и призываю всех готовиться к тому, что ближайшие две Олимпиады мы пропустим», – сказал Губерниев.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

Париж в панике перед Олимпиадой-2024: деньги кончились, не хватает рабочих, а церемония открытия на лодках – самая опасная в истории