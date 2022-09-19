Запрещенное вещество попало в организм Бутько и Мороза через лекарства, которые им прописали врачи (ТАСС)

Запрещенное вещество, обнаруженное в допинг-пробах российских волейболистов Александра Бутько и Павла Мороза в 2014 году, попало в их организм через медицинские препараты, сообщил источник ТАСС.
«Пришло уведомление, что пробы 2014 года содержат медицинские препараты, которые были прописаны и назначены Бутько и Морозу докторами.
Они их принимали, эти лекарства были внесены в карточку учета, об этом было везде заявлено, это не скрывали. Препараты никак не влияли на кондиции спортсменов.
На данный момент они самоотстранились, ждем решения по сроку.
У Бутько этот препарат был для поддержания функций сердца, который был назначен после простудного заболевания. Мы направили документы с объяснениями в августе. Теперь ожидаем решения FIVB», – заявил источник.
Олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Александр Бутько обвиняется в употреблении допинга в 2014 году