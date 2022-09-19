«Зенит» подтвердил, что Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство: «Мы отправили письма в РФС и Минспорта. Ждем ответа, насколько это реально»

В подтвердили, что Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство.

Сообщалось, что это позволит игрокам меньше тратить на налоги в России.

« и действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива.

Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта. Ждем ответа, насколько это реально», – сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Ни 25-летний Малком, ни его ровесник Клаудиньо не играли за основную сборную Бразилии. В то же время оба выступали за олимпийскую команду страны и стали в ее составе чемпионами на Олимпиаде-2020.