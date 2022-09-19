Гендиректор ФФКР о переходе Дэвис и Смолкина в США: «Бред какой-то! Они не могут быть американскими фигуристами. Никаких запросов в ФФКР нет»

Теги сборная России ФФКР сборная США переходы Александр Коган Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Генереальный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США.

Сегодня The Skating Lesson сообщил, что оба российских спортсмена стали членами Федерации фигурного катания США.

«Бред какой-то! Они не могут быть американскими фигуристами, они наши фигуристы.

Они члены нашей сборной, естественно, никаких запросов в ФФКР о переходе спортсменов не может быть», – заявил Коган.

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?

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