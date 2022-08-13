Прыгун в высоту Данил Лысенко победил на Кубке Свердловской области. Это его первый турнир после дисквалификации за подделку документов

Российский прыгун в высоту занял первое место на Кубке Свердловской области в Ирбите с результатом 2,31 м.

Это первый турнир Лысенко после четырехлетней дисквалификации. Вторым стал (2,28 м), третьим – Никита Курбанов (2,24).

Лысенко отстранили от соревнований летом 2018-го за пропуск трех допинг-тестов в течение года. Позже он пытался оправдать один из пропусков болезнью, но оказалось, что его медицинская справка – подделка.

Антидопинговый орган World Athletics провел расследование и выяснил, что в подделке документов Лысенко помогали его тренер Евгений Загорулько, президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин и еще ряд чиновников ВФЛА.

Срок дисквалификации спортсмена истек 2 августа.

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