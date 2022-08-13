«Барса» хочет купить Силву и Алонсо на следующей неделе. За Бернарду могут заплатить 65 млн евро, за Маркоса – 8

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«Барселона» планирует совершить еще два трансфера на следующей неделе.

После успешной регистрации всех новичков (кроме защитника Жюля Кунде) каталонцы направят усилия на подписание двух последних трансферных целей – хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы и защитника «Челси» Маркоса Алонсо.

Алонсо сейчас ближе к переходу в «Барсу». «Челси» рассматривает вариант с продажей испанца за 8 млн евро. Ожидается, что Алонсо станет игроком «блауграны» уже на следующей неделе и будет доступен к игре с «Реал Сосьедад».

Ситуация с Бернарду Силвой тоже стала лучше: президент «Барсы» Жоан Лапорта сообщил футболисту, что трансфер будет осуществлен даже в том случае, если полузащитник Френки де Йонг останется в команде.

Планируется, что сине-гранатовые заплатят за португальца около 65 млн евро, сообщает Diario Sport. С самим футболистом согласован контракт на 4 года.

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