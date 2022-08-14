У Неймара 8 (5+3) очков в трех первых матчах сезона за «ПСЖ». Болельщики аплодировали ему стоя на матче с «Монпелье»

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Неймар набрал 8 очков по системе «гол+пас» в 3 матчах этого сезона за «ПСЖ»

Сегодня бразилец сделал дубль в матче 2-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (5:2): на 43-й минуте он реализовал пенальти, а на 51-й – забил с игры. На 90-й минуте, когда Неймара заменил Юго Экитик, болельщики аплодировали бразильцу стоя

В матче 1-го тура с «Клермоном» (5:0) Неймар забил гол и сделал 3 ассиста, а в игре за Суперкубок Франции с «Нантом» (4:0) он забил два гола. 

Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

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