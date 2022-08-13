Тен Хаг про 0:4: «Мы подвели болельщиков, мне жаль. Я просил играть с верой и брать ответственность, но игроки этого не сделали»

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Эрик тен Хаг прокомментировал разгромное поражение «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» во 2-м туре АПЛ уступил «Брентфорду» (0:4).

«Трудно для меня и неожиданно. Команда должна взять на себя ответственность, и мне жаль болельщиков, мы их подвели. Я просил их играть с верой и брать на себя ответственность, но они этого не сделали.

Только когда мы будем держаться вместе, мы преодолеем все. Не поймите меня неправильно, главная ответственность лежит на тренере, и я беру ее на себя, но я должен дать игрокам веру, и они должны добиться этого сами.

Мы как команда находимся в сложном процессе, и вы, понятно, ожидаете другого старта. Похоже, происходящее в прошлом сезоне мы привносим в этот. Надо быстро это изменить», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед»

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