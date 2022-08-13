«Челси» работает над трансфером Обамеянга. Форварду «Барсы» обещают место в основе и хорошую зарплату

по-прежнему желает купить форварда «Барселоны» .

«Синие» все еще работают над трансфером и пытаются убедить габонца в необходимости перехода, в качестве аргументов называя смену обстановки, статус основного нападающего и хорошую зарплату.

На днях посредник Эухенио Ботас, работавший над переходом 33-летнего игрока из «Арсенала» в «блауграну», встретился с руководством каталонцев – , Рафаэлем Юсте и .

В то же время тренер «Барсы» заявлял, что рассчитывает на Обамеянга.