Владислав Третьяк: «В 90-е спортобъекты позакрывались. Мальчишки приходили в армию и отжаться не могли. Благодаря Путину все вернулось»

отметил вклад в развитие спорта в России.

«В 90-е годы у нас все спортивные объекты позакрывались. Мальчишки приходили в армию и отжаться не могли… Благодаря Путину все вернулось. Сегодня мы спорт вернули. И мы сегодня действительно настоящая спортивная держава!

Да, мы сегодня переживаем такой трудный путь, но мы пройдем его и выйдем, я думаю, еще сильнее.

Открытие ледового дворца «Олимп» в Дятькове? Я как президент Федерации хоккея, как человек, который 21 год, всю свою жизнь, отдал хоккею, хочу сказать: для меня это как рождение ребенка. Потому что именно через вот этот стадион мы можем воспитывать детей. Ну и получать, конечно, чемпионов, которые прославят Брянщину, прославят область, прославят страну.

Наверняка, родятся чемпионы страны, мира, олимпийские чемпионы. Поэтому еще раз большое спасибо за такой прогресс. Я думаю, что это еще не конец, вы еще в пути. Поэтому удачи, спасибо за приглашение, всех еще раз с праздником!» – сказал президент во время визита в Брянскую область.