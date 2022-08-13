Де Йонг сообщил одноклубникам, что может перейти в «МЮ». Френки зол на «Барсу» из-за давления в вопросе ухода

Хавбек «Барсы» Френки де Йонг стал ближе к переходу в .

Игрок из Нидерландов сообщил одноклубникам, что может перейти в клуб из Манчестера, сообщает Diario Sport.

В последние часы Френки стал более открыт для перехода. Он ожидает, что если трансфер состоится, то это произойдет в конце августа.

Де Йонг очень зол на «блауграну» – он считает, что клуб давит на него и пытается заставить уйти. Из-за этого полузащитник не намерен идти на уступки сине-гранатовым в вопросе возможного трансфера и финансовых аспектах.

«Челси» включился в борьбу за Де Йонга. Но Френки не уйдет, пока «Барса» не вернет ему 20 млн евро