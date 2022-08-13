Анна Щербакова: «Фигурное катание – это не силовой вид, в котором нужно сделать все быстрее, выше и сильнее. Это совмещение спорта и искусства»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась мнением о взаимосвязи фигурного катания с искусством.

– Какая часть тренировок в зале самая важная и какая больше всего нравится вам?

– Важны абсолютно все занятия, потому что только симбиоз этих тренировок дает необходимый результат. Фигурное катание – это не силовой вид спорта, в котором нужно сделать все быстрее, выше и сильнее.

Это совмещение спорта и искусства, поэтому у нас есть занятия по хореографии, классическому балету, современным танцам, чтобы больше владеть своим телом, экспериментировать и быть органичным в разных постановках на льду.

Также очень важна общая и силовая физическая подготовка в зале. Это и закачка мышц, и выполнение всех прыжков, в зале можно поработать над группировкой, исправить некоторые ошибки, выучить что-то новое. Поэтому все тренировки в зале очень важные.

– Как вы выбираете образ? Как понимаете, что именно с этой программой вы будете катать сезон?

– Здесь очень важную роль играет команда наших тренеров – это Этери Георгиевна Тутберидзе, Даниил Маркович Глейхенгауз и Сергей Викторович Дудаков. В основном подбором образов и музыки занимаются они: настолько хорошо знают каждого спортсмена, какой образ он лучше передает на льду, какая хореография ему больше подходит, какой темперамент и характер в жизни.

Думаю, это помогает тренерам идеально подобрать образы для нас. Они предлагают нам варианты для короткой и произвольной программ, дают нам послушать, чтобы мы почувствовали эту музыку и образ.

Потому что в течение всего года ты будешь катать эту программу и очень важно каждой клеточкой ощущать то, что ты катаешь, чтобы достучаться до зрителей, которые смотрят, до судей, которые оценивают, чтобы это тронуло их и вызвало отклик, – сказала Щербакова.

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