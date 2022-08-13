Тен Хаг – первый с 1921 года тренер «МЮ», проигравший два первых матча в чемпионате

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брентфорд Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг проиграл два первых матча АПЛ во главе «Манчестер Юнайтед»

Под руководством нидерландского специалиста манкунианцы в 1-м туре уступили «Брайтону» (1:2), а во втором – «Брентфорду» (0:4).

Тен Хаг стал первым с 1921 года главным тренером «Юнайтед», проигравшим оба первых матча в рамках чемпионата. Тогда два поражения в двух первых матчах потерпел Джон Чепмен. 

В данный момент «МЮ» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда не набрала очков, разница забитых и пропущенных мячей – 1:6. 

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