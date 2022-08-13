Тен Хаг – первый с 1921 года тренер «МЮ», проигравший два первых матча в чемпионате

Эрик тен Хаг проиграл два первых матча во главе .

Под руководством нидерландского специалиста манкунианцы в 1-м туре уступили «Брайтону» (1:2), а во втором – (0:4).

Тен Хаг стал первым с 1921 года главным тренером «Юнайтед», проигравшим оба первых матча в рамках чемпионата. Тогда два поражения в двух первых матчах потерпел Джон Чепмен.

В данный момент «МЮ» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда не набрала очков, разница забитых и пропущенных мячей – 1:6.