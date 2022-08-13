«ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси на сезон и вскоре начнет переговоры

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

«ПСЖ» планирует продлить контракт с Лионелем Месси

В клубе очень довольны аргентинцем, сообщает As со ссылкой на L’Equipe. Вскоре парижане начнут переговоры о продлении соглашения, истекающего летом 2023 года, еще на один сезон. В «ПСЖ» уверены, что новый контракт будет подписан. 

Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» планирует подписать Месси свободным агентом после его ухода из «ПСЖ» следующим летом. Однако пока что переговоров между игроком и каталонским клубом нет. Футболист полностью сосредоточен на «ПСЖ».

Подробную статистику Месси можно найти здесь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные