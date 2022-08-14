Каррено-Буста впервые вышел в финал «Мастерса» и вернется в топ-20

31-летний стал финалистом «Мастерса» в Монреале, обыграв – 7:5, 6:7, 6:2.

Испанец, занимающий 23-е место в рейтинге, вышел в 12-й финал в карьере и второй – в этом сезоне. Он впервые добрался до решающего матча на турнире серии «Мастерс».

За седьмой титул Каррено-Буста сыграет с , у которого ведет 2:1 в личных встречах на профессиональном уровне (на уровне – 1:1).

За счет выхода в финал в Канаде экс-десятая ракетка мира вернется в топ-20, а в случае победы – в топ-15.

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